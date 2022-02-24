Масове отруєння в дитячому садку

12:34 01 жовтень Київ, Україна

У дитячому садку райцентру Михайлівка на Волині від сильного отруєння постраждало семеро дітей у віці трьох-чотирьох років.



Оскільки інфекційного відділення в районі немає, всі діти перебувають вдома під наглядом батьків і лікарів.

У дошкільному закладі тривають перевірки, він не закритий, хоча лікарі припускають, що діти могли отруїтися їжею з харчоблока. Адміністрація дитячого садка таку можливість відкидає. Фахівці Держпродспоживслужби взяли на аналіз зразки з кухні та санвузлів.



"Відібрано для дослідження зразки води, проби харчових продуктів і змивів з об'єктів навколишнього середовища. Зараз дослідження ще тривають", - заявив начальник відділу ГУ Держпродспоживслужби Волині Назар Орел.