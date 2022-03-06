Масове отруєння дітей в спортивному таборі під Одесою

12:08 06 червень Київ, Україна

Масове отруєння дітей сталося в одному з таборів під Одесою. Як повідомляє пресслужба поліції в Одеській області, з ознаками харчового отруєння і інтоксикацією в лікувальний заклад було госпіталізовано шестеро дітей у віці від 8 до 10 років. Діти приїхали в селище Сергіївка для участі в футбольних змаганнях.

"Попередньо встановлено, що діти харчувалися в їдальні на території закладу, після чого їм стало погано", - йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження. Призначено експертизи відібраних проб води, їжі; зроблені змиви з обладнання їдальні.

Зараз поліціянти з'ясовують всі обставини події.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді штрафу від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, в Чернівецькій області масово отруїлися вихованці дитсадка. До сімейних лікарів із симптомами харчового отруєння в цілому звернулися 28 осіб - 2 дорослих і 26 дітей.