Масова ДТП на Рівненщині

16:05 04 листопада Київ, Україна

Потрійна ДТП за участю двох автомобілів Mercedes і одного Renault, перекинута швидка, яка поспішала на виклик, і співробітники ГУ ДСНС області стали учасниками події, яка сталася близько 10 години ранку на Рівненщині, в напрямку села Олександрія.



Про те, що трапилося, повідомили в пресслужбі ДСНС.



Співробітники оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС області, повертаючись з місця потрійної ДТП, що сталася сьогодні вранці біля села Олександрія Рівненського району, побачили поблизу Житинського кільця перевернутий автомобіль швидкої медичної допомоги.



Рятувальники негайно надали першу долікарську допомогу двом травмованим фельдшерам, відключили клеми акумуляторних батарей в машині і викликали на місце події співробітників поліції", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що бригада швидкої допомоги прямувала на ДТП в село Олександрія Рівненського району. Вони якраз завезли травмованого до лікарні м.Рівне з ДТП і поверталися назад на місце події.