Масивне павутиння огорнуло кілька міст Австралії

11:36 17 червня Київ, Україна

Чарівне зовні і жахливе за своєю суттю явище поглинуло кілька міст Австралії. Як повідомило агентство BBC, величезні мережі павутини обплели простір навколо деяких міст Австралії, постраждалих від повені.

За словами жителів регіону Гіпсленд, павутина з'явилася після багатоденних злив. В одному регіоні мережа простягалася вздовж дороги більше кілометра.

Експерти кажуть, що павутина утворилася через інстинкт виживання павуків - вони плетуть її, щоб піднятися вище над рівнем землі.

"Павукам, що живуть на землі, потрібно дуже швидко піднятися вище. Шовкові нитки чіпляються за рослини, і так вони можуть врятуватися", - розповів старший куратор відділу комах з Музею Вікторії Кен Уокер.

Павуки створили великі павутинні простирадла, які покрили заболочені території між містами Сейл і Лонгфорд.

Раніше повідомлялося, що в Австралії через повені тисячі павуків заповзають в житлові будинки.