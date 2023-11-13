Масований удар по лікарні у Херсоні: знищено транспортні засоби

16:42 13 листопада Київ, Україна





Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



Внаслідок обстрілу було знищено автомобіль швидкої допомоги, а також інші транспортні засоби. Російські військові завдали масованого удару по одній із лікарень у Херсоні у понеділок, 13 листопада.Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.Внаслідок обстрілу було знищено автомобіль швидкої допомоги, а також інші транспортні засоби.

"Російська армія провела масований обстріл центральної частини Херсона, внаслідок чого шестеро людей отримали поранення", повідомив Продукін. Загинули 62-річна жінка та 45-річний чоловік, які отримали тяжкі поранення.

За словами Продукіна, двох чоловіків було госпіталізовано до хірургічного відділення. У 62-річного потерпілого травми ніг, тоді як у 64-річного чоловіка - поранення живота.



Крім того, до лікарні доставлено 50-річного чоловіка та 67-річну жінку, чий стан оцінено медиками як задовільний.