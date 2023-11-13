Масований удар по лікарні у Херсоні: знищено транспортні засоби

Російські військові завдали масованого удару по одній із лікарень у Херсоні у понеділок, 13 листопада.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Внаслідок обстрілу було знищено автомобіль швидкої допомоги, а також інші транспортні засоби.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Внаслідок обстрілу було знищено автомобіль швидкої допомоги, а також інші транспортні засоби.
За словами Продукіна, двох чоловіків було госпіталізовано до хірургічного відділення. У 62-річного потерпілого травми ніг, тоді як у 64-річного чоловіка - поранення живота.
Крім того, до лікарні доставлено 50-річного чоловіка та 67-річну жінку, чий стан оцінено медиками як задовільний.
Крім того, до лікарні доставлено 50-річного чоловіка та 67-річну жінку, чий стан оцінено медиками як задовільний.
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