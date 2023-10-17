Масований удар окупантів по Херсону: четверо поранених

Російські окупанти завдали масованого удару по Херсону, що призвело до поранень чотирьох осіб, згідно з заявами голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, начальника місцевої військової адміністрації Романа Мрочка та інших офіційних даних.
Пізніше інформацію було уточнено, і уточнені дані говорять про поранення чотирьох людей.
Прокудін також зазначив, що в ході обстрілу постраждали двоє співробітників охоронної фірми, які перебували у службовому автомобілі в момент атаки.
Серед постраждалих також 47-річний чоловік, якого було доставлено до хірургічного відділення з осколковими ранами обох гомілок. Стан цього постраждалого оцінюється як середньої тяжкості.
Прокудін також зазначив, що в ході обстрілу постраждали двоє співробітників охоронної фірми, які перебували у службовому автомобілі в момент атаки.
Серед постраждалих також 47-річний чоловік, якого було доставлено до хірургічного відділення з осколковими ранами обох гомілок. Стан цього постраждалого оцінюється як середньої тяжкості.
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