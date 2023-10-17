Масований удар окупантів по Херсону: четверо поранених

15:09 17 жовтня Київ, Україна

Російські окупанти завдали масованого удару по Херсону , що призвело до поранень чотирьох осіб, згідно з заявами голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, начальника місцевої військової адміністрації Романа Мрочка та інших офіційних даних.

"За попередньою інформацією, внаслідок масштабної атаки на Херсон з боку російських збройних сил постраждали п'ятеро людей, один з яких був госпіталізований у серйозному стані", - повідомив Мрочко.

Пізніше інформацію було уточнено, і уточнені дані говорять про поранення чотирьох людей.



Прокудін також зазначив, що в ході обстрілу постраждали двоє співробітників охоронної фірми, які перебували у службовому автомобілі в момент атаки.



Серед постраждалих також 47-річний чоловік, якого було доставлено до хірургічного відділення з осколковими ранами обох гомілок. Стан цього постраждалого оцінюється як середньої тяжкості.