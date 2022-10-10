Масований ракетний удар по Україні забрав не менше 10 життів – Нацполіція

14:02 10 жовтня Київ, Україна

Внаслідок ракетних ударів російської федерації по Україні 10 жовтня, за даними поліції, не менше 10 українців загинули, ще близько 60 отримали поранення. Про це речниця Нацполіції Мар'яна Рева повідомила в ефірі національного телемарафону.

"Якщо ми говоримо про всю Україну, то, крім Києва, зафіксовано влучення ще у 14 регіонах країни. Загалом, станом на зараз, ми можемо говорити про десятьох загиблих і близько шести десятків поранених людей по всій Україні внаслідок ракетних влучань", - повідомила Рева.

На місцях вибухів працюють поліціянти, які фіксують воєнні злочини росії.

Зазначимо, що повітряна тривога по всій Україні, яка розпочалася близько 7.00 10 жовтня, тривала понад п'ять з половиною годин.

Нагадаємо, окупанти сьогодні випустили по Україні 83 ракети, з них 43 знищені.