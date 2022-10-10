Масований ракетний удар по Україні забрав не менше 10 життів – Нацполіція

Внаслідок ракетних ударів російської федерації по Україні 10 жовтня, за даними поліції, не менше 10 українців загинули, ще близько 60 отримали поранення. Про це речниця Нацполіції Мар'яна Рева повідомила в ефірі національного телемарафону.
На місцях вибухів працюють поліціянти, які фіксують воєнні злочини росії.
Зазначимо, що повітряна тривога по всій Україні, яка розпочалася близько 7.00 10 жовтня, тривала понад п'ять з половиною годин.
Нагадаємо, окупанти сьогодні випустили по Україні 83 ракети, з них 43 знищені.
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