Масовані обстріли Херсонської області: один загиблий

08:36 22 травня Київ, Україна

За останні 24 години російські військові сили здійснили 57 обстрілів Херсонської області, і в результаті цих атак одна людина загинула.



Інформацію про це надав голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін через свій канал у Телеграмі.



За його словами, за минулу добу противник зробив 57 обстрілів, випустивши 318 снарядів з різних видів важкої артилерії, "Градів", танків, безпілотних літальних апаратів та авіації.



Херсон був обстріляний чотири рази, із загальною кількістю випущених снарядів, що становить 22.

"Російські військові атакували житлові райони населених пунктів області, а також соціальні та критично важливі об'єкти в Бериславському районі. Внаслідок агресії з боку росії одна людина загинула", - зазначив голова обласної адміністрації.

Прокудін також зазначив, що із звільнених від російської окупації територій області було успішно евакуйовано ще 79 осіб.