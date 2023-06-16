Масована атака рф на Дніпропетровщину: значні збитки та запобігання жертвам

10:04 26 травня Київ, Україна

У ніч на 26 травня війська росії здійснили масовану атаку на Дніпропетровську область, застосовуючи ракетні удари і дрони, що призвело до значної шкоди в обласному центрі.



Повідомлення про це було надано Сергієм Лисаком, головою обласної військової адміністрації.

"Вночі Дніпру було завдано серйозної шкоди, один із приватних будинків був охоплений полум'ям, проте пожежа була успішно загашена. Два будинки та автомобіль отримали пошкодження. Було також зафіксовано пожежі на двох приватних підприємствах, але вогонь вдалося швидко локалізувати силами пожежників", - наголосив Лисак.



Внаслідок атаки також постраждала заправка, а один із її співробітників отримав поранення. Транспортне підприємство зазнало значних руйнувань.

"Наразі проводяться обстеження територій, і інформація про масштаби збитків уточнюється", - зазначив Лисак.



Він також додав, що ворожі обстріли Нікопольщини не припиняються, і цієї ночі Марганецька громада була атакована безпілотниками.



На щастя, інцидент не спричинив жертв. Голова обласної військової адміністрації також зазначив успішну роботу системи ППО, за попередніми даними, військові Повітряного командування Схід збили п'ять крилатих ракет та шість безпілотників "Шахед".