Масована атака рф на Дніпропетровщину: значні збитки та запобігання жертвам

У ніч на 26 травня війська росії здійснили масовану атаку на Дніпропетровську область, застосовуючи ракетні удари і дрони, що призвело до значної шкоди в обласному центрі.
Повідомлення про це було надано Сергієм Лисаком, головою обласної військової адміністрації.
Повідомлення про це було надано Сергієм Лисаком, головою обласної військової адміністрації.
Внаслідок атаки також постраждала заправка, а один із її співробітників отримав поранення. Транспортне підприємство зазнало значних руйнувань.
Він також додав, що ворожі обстріли Нікопольщини не припиняються, і цієї ночі Марганецька громада була атакована безпілотниками.
На щастя, інцидент не спричинив жертв. Голова обласної військової адміністрації також зазначив успішну роботу системи ППО, за попередніми даними, військові Повітряного командування Схід збили п'ять крилатих ракет та шість безпілотників "Шахед".
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