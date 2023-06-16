Масована атака рашистів на Дніпро: пошкодження та постраждалі

08:32 22 травня Київ, Україна

У ніч на 22 травня російські війська провели масштабну атаку на Дніпро та його околиці. Мирні жителі чули понад 15 вибухів, про що заявив голова Дніпропетровської обласної адміністрації Сергій Лисак.



В результаті нічної операції бійці з Повітряного Командування "Схід" успішно збили 15 безпілотних літальних апаратів і 4 крилаті ракети. Проте, на жаль, відбулися і "прильоти".

У Дніпровському районі постраждав 27-річний чоловік, який отримав поранення внаслідок ракетного удару. Його стан оцінюється як середньої тяжкості, і він перебуває у лікарні для отримання необхідної медичної допомоги.



Також постраждали будівлі рятувального підрозділу, дві з яких були охоплені полум'ям, але швидко загашені. Понад 10 вантажних та легкових автомобілів, а також спеціалізована техніка отримали пошкодження.

Також було пошкоджено 25 особистих автомобілів та 2 автобуси. В одну із приватних компаній у Дніпрі також сталося влучання. Три будинки були серйозно пошкоджені.



В Іларіонівській громаді Синельниківського району сталося падіння безпілотного літального апарату, а також виявлено уламки ракети.

Внаслідок події постраждали 7 осіб, у тому числі жінки віком 52 та 70 років, які перебувають у лікарні. Також пошкоджено 3 приватні будинки та 9 багатоквартирних будівель.



Крім того, постраждали дитячий садок, кілька магазинів та адміністративні будівлі. Внаслідок цих подій було пошкоджено 6 автомобілів. Наразі триває обстеження території.