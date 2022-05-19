Масштаби руйнувань і кількість жертв землетрусу на Гаїті збільшилися

08:24 17 серпня Київ, Україна

Як повідомив глава Управління цивільного захисту Гаїті Джеррі Чендлер, кількість жертв землетрусу, що стався в суботу, продовжує зростати. На понеділок, 16 серпня, кількість загиблих склала більше ніж 1 400 осіб.

За його словами, підземні поштовхи зруйнували деякі міста і викликали зсуви, які перешкоджали рятувальним заходам.

Всього на цей момент влада країни заявляє про 1 419 жертв лиха.

Агентство цивільного захисту Карибського басейну повідомило про зростання кількості постраждалих - до 6 000. У багатьох - важкі травми.

Крім того, більше ніж 7 000 будинків були зруйновані і майже 5 000 пошкоджені в результаті землетрусу, через що близько 30 000 сімей залишилися без даху над головою.

Зруйнованими виявилися лікарні, школи, офіси і церкви. В країні пошкоджені дороги, спостерігаються проблеми з подачею електрики, влада каже про дефіцит питної води та медикаментів.

Нагадаємо, в суботу біля берегів Гаїті стався землетрус магнітудою 7,2. Підземні поштовхи відчули жителі столиці республіки - Порт-о-Пренса.