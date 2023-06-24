Масштабна пожежа у військовій частині у Фрязіно у Підмосков'ї – соцмережі

09:26 24 червня Київ, Україна

Незалежно від сезону у Росії палають пожежі. При цьому найчастіше ці пожежі супроводжуються звуками вибухів ("бавовнами"). Чергова пожежа спалахнула на базі військової частини в ніч на суботу, 24 червня. Офіційних повідомлень поки що немає, але відео пожежі поширюється в соцмережах.

Зазначається, що пожежа спалахнула у військовій частині у Фрязіно, у Московській області, проте інформація потребує уточнення.

Очевидці також повідомляють про ймовірні вибухи перед початком пожежі.

Нагадаємо, у травні в Москві та Підмосков'ї також часто відбувалися пожежі. Зокрема, горіла будівля військкомату. А наприкінці травня у Москві сталося одразу кілька пожеж. Додамо, що 20 червня у Котовську в Тамбовській області Росії сталася пожежа на пороховому заводі. Внаслідок вибуху загинули п'ятеро людей, ще 12 — поранені.