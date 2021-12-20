Масштабна пожежа в Єгипті. Відео

В Єгипті вибухнув трубопровід, в результаті чого утворилося "озеро" нафти, через несвоєчасне реагування місцевої влади відбувся спалах і вибух, згоріло мінімум тридцять автомобілів, сімнадцять осіб отримали опіки.
Ймовірно, потік сирої нафти просочився з розірваного трубопроводу на проїжджу частину, де паливо спалахнуло від випадково сигарети або інтенсивного руху. У лічені хвилини полум'я поширилося на величезну територію, загорілися десятки машин.
Міністерство охорони здоров'я Єгипту повідомило, що щонайменше 17 людей з опіками та отруєнням димом були доставлені в лікарню, більшість з них водії.
Влада країни заявила, що проведе розслідування, щоб встановити точні причини катастрофи.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі