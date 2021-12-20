Масштабна пожежа в Єгипті. Відео

13:59 15 липень Київ, Україна

В Єгипті вибухнув трубопровід, в результаті чого утворилося "озеро" нафти, через несвоєчасне реагування місцевої влади відбувся спалах і вибух, згоріло мінімум тридцять автомобілів, сімнадцять осіб отримали опіки.

Ймовірно, потік сирої нафти просочився з розірваного трубопроводу на проїжджу частину, де паливо спалахнуло від випадково сигарети або інтенсивного руху. У лічені хвилини полум'я поширилося на величезну територію, загорілися десятки машин.