Масштабна пожежа у Андріївському лісництві на Миколаївщині: 20 гектарів у вогні

18:05 21 серпня Київ, Україна

У Миколаївській області сталася масштабна пожежа, яка охопила територію Андріївського лісництва. Цю подію було зафіксовано 21 серпня згідно з повідомленням регіонального управління ДСНС.



На цей момент оціночна площа горіння становить приблизно 20 гектарів, дані отримані на 15:00.



Для гасіння пожежі задіяно 85 пожежників та 14 одиниць пожежної техніки. Крім того, допомогу у ліквідації вогню надають працівники лісової галузі.



Для контролю та моніторингу ситуації використовуються квадрокоптери, а також спеціалізований квадроцикл.