Масштабна пожежа під Одесою: горять торгові склади мережі АТБ

12:21 01 серпня Київ, Україна

В цей час в Україні, як і в багатьох країнах, стоїть спекотна, пожежонебезпечна погода. Про небезпеку виникнення пожеж постійно попереджає ДСНС. Сьогодні, 1 серпня, Одеське регіональне управління ДСНС повідомило про те, що в селі Нерубайське Одеського району спалахнула масштабна пожежа на складах.

Зазначено, що з вогнем борються 70 пожежників. Гасіння ускладнене поривчастим вітром. Полум'я швидко поширюється всередині споруди.

Пізніше рятувальники заявили про локалізацію пожежі. За їхніми даними, вогонь охопив 10 тис. кв. м. Постраждалих немає.

У свою чергу місцеве видання Думська інформує, що загорівся складський комплекс, що належить групі компаній АТБ. Його площа - 37,8 тис. кв. м.

Раніше на цьому тижні в Чернігівській області діти випадково спалили будинок і авто. Також вогонь знищив дерев'яні опори Укртелекому і Чернігівобленерго.