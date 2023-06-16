Масштабні обстріли на Херсонщині: пошкоджено школи, будинки культури та підприємства

12:09 24 травня Київ, Україна

На Херсонщині відбулася серія обстрілів, внаслідок яких постраждали школи, будинки культури та підприємства.



Поліція Херсонської області підтверджує інформацію про ворожі атаки, які спричинили також пошкодження на АЗС та житлових будинків.



У результаті обстрілів кілька сіл залишилися без електрики та водопостачання.



Зазначається, що загарбники використали ствольну артилерію та міномети, а також випустили керовані бомби з авіації по місту Берислав.



В результаті атаки загинули двоє людей і поранено троє.



Поліція розпочала розслідування та відкрила 37 кримінальних проваджень за статтею 438 "Порушення законів та звичаїв війни" Кримінального кодексу України.