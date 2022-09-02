Масштабна ДТП у турецькому Мардіні забрала життя понад 30 осіб

12:47 21 серпня Київ, Україна

Кількість жертв внаслідок великої аварії за участю вантажівки в турецькому місті Мардін суттєво зросла. Про це повідомило агентство Reuters у ніч на неділю, 21 серпня.

Наразі відомо щонайменше про 32 загиблих та 20 постраждалих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

Міністр юстиції Бекір Боздаг повідомив, що Генеральна прокуратура Дерріка ініціювала судове розслідування через ДТП.

Нагадаємо, 20 серпня вантажівка, у якої відмовили гальма, врізалася в натовп людей у місті Мардін після зіткнення з двома автомобілями. Спочатку повідомлялося про 16 загиблих та 29 постраждалих.

Раніше в Пакистані в аварії з автобусом та нафтовою цистерною загинули 20 людей, вижили шестеро.