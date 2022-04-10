Масштабна ДТП в США: згоріли 29 автомобілів

18:18 13 листопада Київ, Україна

У штаті Міннесота сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої 29 автомобілів згоріли вщент.

За попередньою версією, подію спровокували сніг і сильний вітер, що захопив водіїв зненацька.



Відзначається, що спочатку не змогли впоратися з керуванням на слизькій дорозі водії двох вантажівок. Вони зіткнулися, перегородивши частину шосе. Потім в них, за інерцією, один за іншим врізалися легкові автомобілі та інші вантажівки.





Ускладнило ситуацію те, що у однієї з вантажівок спалахнув моторний відсік. Полум'я за лічені хвилини охопило весь автомобіль і перекинулося на сусідні.

З огляду на той факт, що машини були затиснуті через ДТП, рятувальникам довгий час не вдавалося локалізувати пожежу. Як наслідок, всі машини були знищені. Пожежники цілих дев'ять годин намагалися локалізувати пожежу і розчистити магістраль від постраждалих транспортних засобів.