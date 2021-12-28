Масштабна ДТП у Києві на проспекті Лобановського

08:30 28 грудень Київ, Україна

У вівторок, 28 грудня, сталася серйозна ДТП на проспекті Лобановського у Києві.
 
Про це повідомляє «Київ оперативний».

Аварія сталася у напрямку Севастопольської площі. Тут зіткнулися кілька автомобілів. Шматки пошкодженого транспорту розкидані всією дорогою.

ДТП зайняла відразу всі смуги. У зв'язку із чим рух транспорту серйозно ускладнений.

Інформація щодо постраждалих відсутня.

На місці працює поліція.

Згодом з'явилося відео з моменту ДТП. На ньому видно, що автомобіль Skoda почало заносити, водій не впорався з керуванням та вилетів на зустрічну смугу.