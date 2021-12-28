Масштабна ДТП у Києві на проспекті Лобановського

08:30 28 грудень Київ, Україна

У вівторок, 28 грудня, сталася серйозна ДТП на проспекті Лобановського у Києві.

Про це повідомляє «Київ оперативний».



Аварія сталася у напрямку Севастопольської площі. Тут зіткнулися кілька автомобілів. Шматки пошкодженого транспорту розкидані всією дорогою.



ДТП зайняла відразу всі смуги. У зв'язку із чим рух транспорту серйозно ускладнений.



Інформація щодо постраждалих відсутня.



На місці працює поліція.



Згодом з'явилося відео з моменту ДТП. На ньому видно, що автомобіль Skoda почало заносити, водій не впорався з керуванням та вилетів на зустрічну смугу.