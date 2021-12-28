Масштабна ДТП у Києві на проспекті Лобановського

У вівторок, 28 грудня, сталася серйозна ДТП на проспекті Лобановського у Києві.
Про це повідомляє «Київ оперативний».
Аварія сталася у напрямку Севастопольської площі. Тут зіткнулися кілька автомобілів. Шматки пошкодженого транспорту розкидані всією дорогою.
ДТП зайняла відразу всі смуги. У зв'язку із чим рух транспорту серйозно ускладнений.
Інформація щодо постраждалих відсутня.
На місці працює поліція.
Згодом з'явилося відео з моменту ДТП. На ньому видно, що автомобіль Skoda почало заносити, водій не впорався з керуванням та вилетів на зустрічну смугу.
Аварія сталася у напрямку Севастопольської площі. Тут зіткнулися кілька автомобілів. Шматки пошкодженого транспорту розкидані всією дорогою.
ДТП зайняла відразу всі смуги. У зв'язку із чим рух транспорту серйозно ускладнений.
Інформація щодо постраждалих відсутня.
На місці працює поліція.
Згодом з'явилося відео з моменту ДТП. На ньому видно, що автомобіль Skoda почало заносити, водій не впорався з керуванням та вилетів на зустрічну смугу.
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