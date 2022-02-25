Масштабна ДТП в Івано-Франківську

Івано-Франківська облдержадміністрація повідомила про масштабну ДТП за участю п'яти легкових автомобілів. Зіткнення сталося у четвер, 1 жовтня, близько 19:50 на вулиці Галицькій. В результаті події отримали травми двоє дітей - 10 і 11 років. На цей момент їхній стан оцінюється як задовільний.
На місце події прибула швидка допомога, оскільки є постраждалі. За свідченнями очевидців, це двоє дітей, проте управління ДСНС в Івано-Франківській області повідомляє про одну постраждалу дитину, яку було госпіталізовано до медичного закладу.
За даними місцевого видання "Галка", одну людину затиснуло в понівеченому авто. Попередньо відомо, що кросовер Hyundai влетів в Renault Kangoo, і вже після того зіткнувся з іншими авто - Volkswagen Golf, Volkswagen Bora, Mercedes-Benz.
На місце події прибула швидка допомога, оскільки є постраждалі. За свідченнями очевидців, це двоє дітей, проте управління ДСНС в Івано-Франківській області повідомляє про одну постраждалу дитину, яку було госпіталізовано до медичного закладу.
За даними місцевого видання "Галка", одну людину затиснуло в понівеченому авто. Попередньо відомо, що кросовер Hyundai влетів в Renault Kangoo, і вже після того зіткнувся з іншими авто - Volkswagen Golf, Volkswagen Bora, Mercedes-Benz.
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