Масштабна ДТП під Києвом: п'ятеро загинули та близько 20 осіб постраждали

12:26 11 вересень Київ, Україна

Трагічний випадок стався сьогодні вночі в Бориспільському районі Київської області. Як повідомила пресслужба патрульної поліції, при зіткненні кількох транспортних засобів, серед яких були вантажні та пасажирські, загинули п'ятеро людей. Щонайменше 20 людей отримали травми.

Відзначається, що аварія сталася на початку четвертої години на 47 км автодороги М-03. Там зіткнулися чотири транспортні засоби: дві вантажівки, мікроавтобус і легковик.

"За попередніми даними водій DAF FT95, що рухався в бік столиці, скоїв зіткнення з Mercedec-Benz 1320, після чого здійснив виїзд на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення ще з двома транспортними засобами, а саме Mercedes-Benz Sprinter і ВАЗ", - йдеться в повідомленні.

В результаті зіткнення п'ятеро людей загинули, 20 були травмовані. На місці працюють медики, рятувальники та слідчо-оперативна група поліції. Патрульні поліціянти забезпечують безпеку дорожнього руху на місці події.

Одночасно ДСНС повідомляє, що в аварії загинули чотири людини, а не п'ять, як вказує поліція, і 12 постраждалих.

"11 вересня о 3:10 поблизу с.Іванків Бориспільського району в результаті зіткнення вантажного автомобіля, мікроавтобуса та легкового автомобіля загинули 4 людини та 12 постраждали, їх госпіталізовано до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні в Київській області також сталася велика ДТП за участю чотирьох транспортних засобів, в якій загинуло двоє людей.

Раніше в Дніпропетровській області троє людей загинули в ДТП. Водій автомобіля Mercedes-Benz раптово виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з ВАЗ 21099.