Масштабна трагедія в Індії: понад 200 загиблих та 900 постраждалих

Масштабна аварія поїздів сталася ввечері 2 червня в Індії. У районі міста Баласор зіткнулися одразу три склади. Пасажирський поїзд Бангалор-Калькутта частково зійшов із рейок після зіткнення з пасажирським поїздом. Частина вагонів опинилася на сусідніх коліях, і в них врізався швидкий поїзд Коромандельський експрес, що прямував з Калькутти до Ченнаю.

За повідомленням Times of India, на ранок суботи, 3 червня, кількість загиблих під час зіткнення поїздів перевищила 200 осіб, постраждалих - 900.

Усі медичні заклади та лікарні в Баласорі та його околицях попереджені про готовність прийняти постраждалих.

Влада побоюється, що багато пасажирів можуть залишатися заблокованими в пошкоджених вагонах, зараз триває рятувальна операція.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді висловив співчуття сім'ям загиблих та побажав якнайшвидшого одужання постраждалим.

Глава пожежної служби штату Одіша Судханша Сарангі заявив, що постраждалих багато.

Є багато серйозних травм, травм голови. Дуже сумний інцидент і прогноз поганий", - сказав він.

Зазначається, що пошуки людей продовжуються. Адже багато хто може залишатися під завалами після зіткнення поїздів.

Виконавчий директор Індійських залізниць Амітабх Шарма зазначив, що зараз складно оцінити точну кількість жертв та постраждалих.