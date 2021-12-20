Масштабна спецоперація в Дніпрі: затримані "наглядачі" і кримінальні "авторитети"

18:43 05 квітень Київ, Україна

Силовики Дніпропетровської області провели масштабну операцію, в ході якої були затримані 6 осіб, ще 16 повідомили про підозру.

Серед затриманих - так звані "наглядачі", кримінальні "авторитети", повідомляє пресслужба Нацполіції Дніпропетровської області.

"Наглядачі" через довірених осіб "тероризували" підприємців і фермерів регіону, змушуючи їх платити "данину", організовували виконання злочинів на замовлення, налагодили канали поставок заборонених речей в тюрми", - повідомляють в поліції.

Оперативники протягом 8 місяців збирали докази причетності кримінальних "авторитетів" до організації та діяльності угруповання. Його учасники "працювали" на території декількох областей.



В цілому вони вимагали кошти з підприємців і фермерів. За це обіцяли "кришувати". Також вони збирали кошти для поповнення "злодійського общака".

Організатором угруповання став так званий "наглядач" з міста Нікополь з багатим кримінальним минулим за плечима. Серед його довірених осіб - дружина організатора, кримінальні "авторитети", так звані "наглядачі" в містах, районах і виправних установах.

Кожен з них відповідав за свій "фронт" роботи. Вони підшукували фермерів, яких можна було обкласти "даниною". Вони займалися вибиванням боргів, яких не було, а також пропонували послуги із захисту від інших злочинних груп. Встановлено 7 осіб, частина з яких відбуває покарання у виправній колонії на території іншої області.



1 квітня поліціянти провели перший етап масштабної спецоперації з нейтралізації злочинного впливу на території області, до якої було залучено понад 250 співробітників.



Всього було проведено 43 санкціонованих обшуки за місцем проживання і покарання фігурантів.

"За результатами проведення спецоперації поліціянти затримали шістьох осіб - "наглядачі", кримінальні "авторитети" і інші учасники угруповання. Вилучили різну зброю, сотні патронів різного калібру, 5 автомобілів, 60 телефонів, наркотики і психотропи, а також гроші в різній валюті на суму понад 2,4 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Семи підозрюваним вже обрано запобіжні заходи: шістьом - утримання під вартою, ще одному - домашній арешт.



Провадження, які стосуються інших учасників - тривають.