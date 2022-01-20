Масштабна аварія в Дніпрі: чотири авто і жертви

Як повідомила пресслужба ДСНС, вчора ввечері співробітники служби порятунку виїжджали на велику аварію. Подія трапилася в Індустріальному районі Дніпра. На проспекті Слобожанському зіткнулися відразу чотири легкових автомобілів. В результаті одна людина загинула та ще двоє постраждали.

На місці рятувальники з'ясували, що зіткнулися легковики Mitsubishi Lancer, Hyundai, Nissan і ЗАЗ Таврія.

Співробітники ДСНС дістали потерпілих водіїв з пошкоджених автомобілів Nissan і Hyundai, а також загиблого водія з Mitsubishi. Постраждалих госпіталізували.

На місці працювали вісім рятувальників і дві одиниці техніки.

Співробітники поліції проводять слідчі дії по встановленню обставин ДТП.

Напередодні в Харківській області в лісі знайшли автомобіль з трупом усередині. Чоловіка шукали два тижні, після того, як він поїхав в ліс на відпочинок і пропав.

Раніше повідомлялося, що під Києвом водій фури "не помітив" на узбіччі патрульну машину. В результаті ДТП поліціянти отримали травми.