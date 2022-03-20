Масштабна аварія на Миколаївщині: зіткнулися три легковики і фура, є жертви

На Миколаївщині в результаті зіткнення чотирьох автомобілів загинули двоє людей, є травмовані, в тому числі діти.
У понеділок, 21 червня, на трасі «Одеса-Миколаїв», біля села Щасливе зіткнулися три легкових автомобілі: Chery Tiggo, Chevrolet Aveo і Skoda Oktavia і вантажівка DAF. В результаті аварії загинули двоє людей, ще четверо отримали травми.
Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Миколаївської області.
Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Миколаївської області.
Остаточна кількість постраждалих, причини та всі обставини автоаварії встановлюються.
Зараз на місці події працюють слідчі Слідчого управління ГУНП в Миколаївській області, криміналісти, медики і рятувальники, які деблокують тіла.
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