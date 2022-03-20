Масштабна аварія на Миколаївщині: зіткнулися три легковики і фура, є жертви

18:48 21 червня Київ, Україна

На Миколаївщині в результаті зіткнення чотирьох автомобілів загинули двоє людей, є травмовані, в тому числі діти.

У понеділок, 21 червня, на трасі «Одеса-Миколаїв», біля села Щасливе зіткнулися три легкових автомобілі: Chery Tiggo, Chevrolet Aveo і Skoda Oktavia і вантажівка DAF. В результаті аварії загинули двоє людей, ще четверо отримали травми.



Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Миколаївської області.

"В результаті ДТП в медичний заклад доставлені п'ятеро осіб з травмами різного ступеня тяжкості, в тому числі двоє дітей 2005 і 2013 року народження. Двоє громадян загинули, це водій і пасажир Chery Tiggo", - йдеться в повідомленні.

Остаточна кількість постраждалих, причини та всі обставини автоаварії встановлюються.



Зараз на місці події працюють слідчі Слідчого управління ГУНП в Миколаївській області, криміналісти, медики і рятувальники, які деблокують тіла.