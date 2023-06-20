Масштабна атака на Запоріжжя: пошкодження місць відпочинку, комунікацій та техніки

09:45 20 червня Київ, Україна

У ніч на 20 червня російські окупанти скоїли масштабну повітряну атаку на Запоріжжя та його передмістя. Ушкодження отримали комунікаційні системи та об'єкти приватної власності. Без жертв.



Інформацію про подію опублікував Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації, через месенджер Telegram.



Повітряна атака призвела до пошкодження комунікаційних систем, приватної власності та сільськогосподарської техніки, а також торкнулася популярних місць відпочинку в регіоні.



Проте, тішить те, що не надійшло повідомлень про постраждалих людей.



Голова Запорізької обласної військової адміністрації зазначив, що фахівці вже розпочали роботу з ліквідації наслідків цієї ворожої атаки.