Масажист зґвалтував 15-річного хлопчика в оздоровчо-реабілітаційному центрі

12:33 30 червня Київ, Україна

У Броварах на території оздоровчо-реабілітаційного центру майстер масажу під час сеансу зґвалтував 15-річного хлопця. Після скоєного він наказав потерпілому нікому не розповідати про те, що сталося.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Поліція Київщини встановила, що підліток через певні проблеми зі здоров'ям довгий час відвідував процедуру масажу. Під час чергового сеансу, на який неповнолітній прийшов сам, ґвалтівник скористався безпорадним станом дитини та з метою задоволення своєї статевої пристрасті вчинив дії сексуального характеру.

Чоловіку повідомлено про підозру за фактом зґвалтування неповнолітнього. Наразі підозрюваного затримано. До суду направлено клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.