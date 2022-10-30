Маса смертей – жнива Хеллоуїна в Сеулі

11:34 30 жовтня Київ, Україна

Число загиблих внаслідок тисняви на святкуванні Хеллоуїна в столиці Південної Кореї збільшилося до 149, серед них два іноземці. Про це повідомив представник влади Сеула в ефірі телеканалу YTN у неділю, 30 жовтня.

За оновленими даними, 76 постраждалих перебувають у тяжкому стані у лікарнях, у тому числі 15 громадян інших держав. Яких саме не вказано.

Як інформував телеканал, на місце трагедії в центрі Сеула було направлено близько 1700 медиків та рятувальників та 140 машин швидкої допомоги та пожежної охорони.

Зазначається, що рятувальники проводили реанімаційні заходи прямо на вулиці. При цьому смерть близько 70 осіб була констатована на місці події, решта померла в дорозі або в госпіталях.

Вік більшості жертв не перевищує 30 років.

Перші особи Південної Кореї провели екстрену нараду через те, що сталося. Президент країни Юн Сок Єль закликав оперативно встановити особи всіх загиблих та постраждалих та інформувати їхніх родичів, а також провести ретельне розслідування інциденту.

Нагадаємо, трагедія сталася напередодні. У вузькому провулку в центрі Сеула утворилася тиснява, попередньо через те, що в одному з барів нібито знаходилася місцева "зірка".