Маскували наркотики під ліки: СБУ затримала наркокур'єрів

17:24 12 серпня Київ, Україна

Співробітники СБУ викрили зловмисників, які налагодили канали постачання наркотиків в Україну під виглядом ліків і косметики.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру СБУ.



На території митного поста Міжнародного аеропорту «Бориспіль» правоохоронці викрили двох наркокур'єрів. Зловмисники намагалися провезти в нашу країну партію псевдоефедрину - прекурсору, який в підпільних нарколабораторіях використовують для виготовлення метамфетаміну.



Щоб приховати протиправну діяльність, ділки декларували багаж як лікарські засоби. Після переправлення «товару» зловмисники планували реалізувати його через власну мережу дилерів.



Середньомісячні «прибутки» наркоділків становили десятки тисяч доларів, повідомили в СБУ.





Встановлено, що затримані входять до складу міжнародного злочинного угруповання, яке спеціалізується на збуті гуртових партій наркотиків з однієї з африканських країн.

В ході оперативно-слідчих дій співробітники СБУ встановили організатора наркоугруповання в Україні. Зараз вирішується питання про повідомлення йому та іншим учасникам протиправної діяльності про підозру і обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.



Крім того, в Києві затриманий ще один організатор контрабандного каналу наркотиків в нашу країну. Зловмисники переправляли концентрований канабіс з однієї з країн Північної Америки під виглядом косметичної продукції.



Для переправлення «товару» вони використовували сервіси міжнародного поштового зв'язку.



Правоохоронці затримали організатора наркотрафіку при отриманні чергової «посилки».



В рамках кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ згідно з ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України, йому повідомлено про підозру.