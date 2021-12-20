Машина розчавлена: В Івано-Франківській області 17 листопада пасажир припаркованого автомобіля MAZDA помер на місці (ФОТО)

19:11 17 листопад Київ, Україна

У ніч проти 17 листопада в Івано-Франківській області сталася смертельна ДТП. Водій автомобіля Mercedes Sprinter влетів у припарковану машину. Смертельні травми зазнав пасажир на задньому сидінні MAZDA. Винуватця аварії та ще одного постраждалого забрали у відділення швидкої допомоги.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції на Івано-Франківщині.

Водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter 26 років прямував у бік міста Яремче. У місті Надвірна Івано-Франківської області на вулиці Соборній власник автотранспорту, що рухався, не впорався з керуванням і на повній швидкості влетів у бампер припаркованої машини MAZDA CX-7. Від удару Mercedes відкинуло на дорогу, після чого він в'їхав у стіну житлового будинку.

Фото: В городе Надворная Ивано-Франковской области водитель автомобиля Mercedes-Benz Sprinter въехал в припаркованный автомобиль

Пасажир MAZDA, перебуваючи на задньому сидінні, помер на місці. Загиблому чоловікові було 39 років.

Екстрена медична допомога знадобилася 38-річному місцевому жителю, який знаходився неподалік автомобіля MAZDA. Постраждалого та водія Mercedes госпіталізували до медичного закладу.

На аварійній ділянці працювали слідчо-оперативна група та криміналісти.

Наразі триває слідство: встановлюються обставини ДТП. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 КК України.