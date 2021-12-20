Машина розчавлена: В Івано-Франківській області 17 листопада пасажир припаркованого автомобіля MAZDA помер на місці (ФОТО)

У ніч проти 17 листопада в Івано-Франківській області сталася смертельна ДТП. Водій автомобіля Mercedes Sprinter влетів у припарковану машину. Смертельні травми зазнав пасажир на задньому сидінні MAZDA. Винуватця аварії та ще одного постраждалого забрали у відділення швидкої допомоги.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції на Івано-Франківщині.

Водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter 26 років прямував у бік міста Яремче. У місті Надвірна Івано-Франківської області на вулиці Соборній власник автотранспорту, що рухався, не впорався з керуванням і на повній швидкості влетів у бампер припаркованої машини MAZDA CX-7. Від удару Mercedes відкинуло на дорогу, після чого він в'їхав у стіну житлового будинку.