Машина розчавлена: В Івано-Франківській області 17 листопада пасажир припаркованого автомобіля MAZDA помер на місці (ФОТО)

У ніч проти 17 листопада в Івано-Франківській області сталася смертельна ДТП. Водій автомобіля Mercedes Sprinter влетів у припарковану машину. Смертельні травми зазнав пасажир на задньому сидінні MAZDA. Винуватця аварії та ще одного постраждалого забрали у відділення швидкої допомоги.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції на Івано-Франківщині.
Водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter 26 років прямував у бік міста Яремче. У місті Надвірна Івано-Франківської області на вулиці Соборній власник автотранспорту, що рухався, не впорався з керуванням і на повній швидкості влетів у бампер припаркованої машини MAZDA CX-7. Від удару Mercedes відкинуло на дорогу, після чого він в'їхав у стіну житлового будинку.
Пасажир MAZDA, перебуваючи на задньому сидінні, помер на місці. Загиблому чоловікові було 39 років.
Екстрена медична допомога знадобилася 38-річному місцевому жителю, який знаходився неподалік автомобіля MAZDA. Постраждалого та водія Mercedes госпіталізували до медичного закладу.
На аварійній ділянці працювали слідчо-оперативна група та криміналісти.
Наразі триває слідство: встановлюються обставини ДТП. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 КК України.
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