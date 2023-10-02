Мародерив і допомагав окупантам: СБУ затримала мешканця Харківщини

Під час окупації Харківщини раніше засуджений 29-річний мешканець одного із селищ Богодухівського району добровільно пішов на співпрацю з агресором.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Після захоплення населеного пункту він допомагав російським загарбникам орієнтуватися на місцевості та обирати територію для облаштування мінних загороджень. Серед замінованих ділянок були місцеві дороги та проїжджі частини, якими користувалися мирні жителі району.
Крім того, він «здавав» загарбникам адреси учасників опору у регіоні. Після цього рашисти викрадали людей і відвозили їх у російські катівні.
Також зловмисник разом із окупантами грабував будинки односельців, які на той час виїхали на підконтрольну Україні територію. Під час мародерства його учасники викрадали авто, виносили побутову техніку, меблі та інше приватне майно громадян.
Після звільнення району поплічник агресора намагався «залягти на дно», щоб уникнути правосуддя. Проте співробітники СБУ все одно встановили його місцезнаходження та затримали.
Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років ув'язнення.
Після захоплення населеного пункту він допомагав російським загарбникам орієнтуватися на місцевості та обирати територію для облаштування мінних загороджень. Серед замінованих ділянок були місцеві дороги та проїжджі частини, якими користувалися мирні жителі району.
Крім того, він «здавав» загарбникам адреси учасників опору у регіоні. Після цього рашисти викрадали людей і відвозили їх у російські катівні.
Також зловмисник разом із окупантами грабував будинки односельців, які на той час виїхали на підконтрольну Україні територію. Під час мародерства його учасники викрадали авто, виносили побутову техніку, меблі та інше приватне майно громадян.
Після звільнення району поплічник агресора намагався «залягти на дно», щоб уникнути правосуддя. Проте співробітники СБУ все одно встановили його місцезнаходження та затримали.
Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років ув'язнення.
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