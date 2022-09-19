Маріупольських чоловіків починають хапати та записувати в ополчення просто на вулиці – мер

10:47 19 вересня Київ, Україна

У Маріупольському районі загарбники розпочали примусову мобілізацію.

 
Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Якщо раніше маріупольських чоловіків намагалися заманити на війну проти України різними пропозиціями працевлаштування, наприклад, до охоронних структур чи МНС, то тепер, за словами Андрющенка, їх починають хапати та записувати в ополчення просто на вулиці.
 
"У Маріупольському районі почалася примусова мобілізація. Перший відлов чоловіків стався вчора в Мангуші. Абсолютно у терміни, які ми повідомляли раніше. Наступний – Маріуполь на початку жовтня”, – повідомляє радник мера.