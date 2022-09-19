Маріупольських чоловіків починають хапати та записувати в ополчення просто на вулиці – мер

10:47 19 вересня Київ, Україна

У Маріупольському районі загарбники розпочали примусову мобілізацію.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.



Якщо раніше маріупольських чоловіків намагалися заманити на війну проти України різними пропозиціями працевлаштування, наприклад, до охоронних структур чи МНС, то тепер, за словами Андрющенка, їх починають хапати та записувати в ополчення просто на вулиці.