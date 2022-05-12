Маріуполь: чоловік захопив заручників і погрожував підірвати відділення банку

19:17 10 грудня Київ, Україна

Сьогодні, 10 грудня, в місті Маріуполь Донецької області чоловік з ножем і невідомим предметом напав на відділення банку , взяв в заручники трьох працівниць і вимагав прибуття керівництва поліції.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.



Зловмисник зайшов у відділення з коробкою з проводами, в якій, за його словами, лежав вибуховий пристрій. Після цього чоловік закрив трьох працівниць в кімнаті і погрожував підірвати всіх, якщо не будуть виконані його вимоги. Нападник вимагав покликати начальника поліції міста, спецпідрозділ КОРД і журналістів.



Через п'ять хвилин після цього прибули правоохоронці, рятувальники та інші екстрені служби. В ході переговорів поліціянти запропонували обміняти жінок на себе. На це зловмисник не погодився і поводився агресивно, після чого висунув нову вимогу: зателефонувати в місто Торецьк, де він жив раніше.



Після цього було прийнято рішення затримувати нападника. Це вдалося, і чоловіка знешкодили, а заручниць звільнили. Нападником виявився 30-річний житель міста Торецьк. Коробку, яку він мав при собі, перевірили вибухотехніки, і не виявили там небезпечних предметів.



Зараз за фактом інциденту тривають слідчі дії. Затриманому інкримінують захоплення заручників.