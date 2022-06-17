Маріупольці почали звертатися за допомогою із симптомами холери та дизентерії

12:59 17 червня Київ, Україна

У тимчасово окупованому Маріуполі городяни почали звертатися до лікарень із симптомами, характерними для холери та дизентерії, розповів радник міського голови Петро Андрющенко.



Початок епідемії холери та дизентерії, спричиненої антисанітарією, маріупольські чиновники передбачали вже кілька місяців.



За словами Андрющенка, джерела з кола колаборантів повідомляють про щоденні звернення 10-15 маріупольців з діареєю, блюванням та головним болем. Проте допомогти людям не можуть, навіть встановити точний діагноз зараз неможливо, адже реагенти для тестів росіяни вивезли.

“Людей просто відправляють додому. Окупанти обмежили спілкування з маріупольцями по лікарнях. У лікарні №2, де на стаціонарі російські військові, від позавчора вони не відвідують спільну їдальню. Все окреме», – розповідає Андрющенко.

Холера – це гостра інфекційна хвороба, спричинена бактерією Vibrio cholerae. Рання діагностика та правильне лікування дозволяє повністю подолати захворювання та зазвичай легка форма завершується повним одужанням.



Однак важкі випадки вимагають лікування антибіотиками і за відсутності терапії всього за кілька днів у хворого може розвинутися кома з можливим летальним кінцем.



Найбільш інтенсивним джерелом збудника є хворі з чіткою клінічною картиною холери, які в перші дні хвороби можуть виділяти до 10 літрів випорожнення та блювотних мас. У несприятливих умовах холера швидко набуває характеру епідемії або навіть пандемії і тому збудник хвороби віднесений до біологічних агентів, що є факторами біологічної зброї.



Андрущенко каже, що на Лівобережжі Маріуполя вчора помітили кортеж Міжнародного Червоного Хреста, який привіз чотири фури гуманітарки, тому є надія, що організація втрутиться у ситуацію.

"Самі окупанти нічого не роблять, навіть не запроваджено заборону на продаж живої риби, як одного з найбільших ризиків захворювання", - зазначає чиновник.

За оцінками ВООЗ, система охорони здоров'я на сході України через російське вторгнення фактично опинилася на межі краху, а ситуація в Маріуполі з кінця квітня настільки критична, що експерти організації вимагали негайного гуманітарного доступу до міста. Однак ці заклики залишилися без відповіді окупантів.



Радник мера Маріуполя повідомляє, що ймовірна епідемія холери стала не єдиною проблемою у місті. Так, інсулін для хворих на цукровий діабет окупанти завезли низької якості і в недостатньому обсязі, тому хворим доводиться ампутувати кінцівки.