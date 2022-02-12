Маріуполь: в результаті потрійної ДТП постраждала дитина
19:03 22 вересень Київ, Україна
Поліція встановлює обставини аварії за участю вантажного авто та двох легковиків, яка сталася в Маріуполі на перехресті пр. Нікопольського і пл. Левченко.
Про це повідомляє пресслужба поліції Донецької області у вівторок, 22 вересня.
"Сьогодні вранці, 22 вересня, в Кальміуському районі Маріуполя сталося зіткнення автомобіля DAF і двох легковиків ВАЗ. Попередньо, в ДТП травмувалася 8-річна пасажирка одного з автомобілів ВАЗ. Уточнюється інформація про характер отриманих дівчинкою тілесних ушкоджень", - йдеться в повідомленні.
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