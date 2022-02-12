Маріуполь: в результаті потрійної ДТП постраждала дитина

19:03 22 вересень Київ, Україна

Поліція встановлює обставини аварії за участю вантажного авто та двох легковиків, яка сталася в Маріуполі на перехресті пр. Нікопольського і пл. Левченко.

Про це повідомляє пресслужба поліції Донецької області у вівторок, 22 вересня.