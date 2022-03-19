Маріуполь: російські окупанти цілеспрямовано знищили Драматичний театр, де переховувалися сотні людей
18:37 16 березня Київ, Україна
Сьогодні війська РФ цілеспрямовано та цинічно знищили Драматичний театр у самому серці Маріуполя. Літак скинув бомбу на будівлю, де переховувалися сотні мирних маріупольців.
Про це повідомила Маріупольська міська рада.
Оцінити масштаб цього жахливого та нелюдського вчинку поки неможливо, бо у місті триває обстріл житлових кварталів. Відомо, що після бомбардування зруйнувалася центральна частина Драматичного театру, а уламками завалило вхід у бомбосховище, що знаходилося в будівлі. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
"Неможливо підібрати слова, якими можна було б описати рівень жорстокості та цинізму, з яким російські окупанти знищують мирне населення українського міста біля моря. У прицілі ворога залишаються жінки, діти, люди похилого віку. Це абсолютно беззбройні мирні люди. Очевидно, що єдиною метою російської армії є геноцид українського народу.
Скільки б не минуло часу, ми ніколи не пробачимо жодної жертви, ні краплі крові, пролитої через цю божевільну війну. Ми ніколи не пробачимо і ніколи не забудемо", - йдеться у повідомленні.
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