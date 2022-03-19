Маріуполь: російські окупанти цілеспрямовано знищили Драматичний театр, де переховувалися сотні людей

18:37 16 березня Київ, Україна

Сьогодні війська РФ цілеспрямовано та цинічно знищили Драматичний театр у самому серці Маріуполя. Літак скинув бомбу на будівлю, де переховувалися сотні мирних маріупольців.

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

Оцінити масштаб цього жахливого та нелюдського вчинку поки неможливо, бо у місті триває обстріл житлових кварталів. Відомо, що після бомбардування зруйнувалася центральна частина Драматичного театру, а уламками завалило вхід у бомбосховище, що знаходилося в будівлі. Інформація щодо постраждалих уточнюється.