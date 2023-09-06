Маріуполь: перестрілка між "кадирівцями" та представниками місцевої комендатури

08:49 13 серпня Київ, Україна

Що робить ворог, коли бачить наближення своєї ганебної поразки? Звісно ж п'є! А якщо вип'є більше за норму – йде воювати проти всіх, хто потрапить під руку. Щось подібне сталося у тимчасово окупованому місті Урзуф під Маріуполем.

Як повідомила Маріупольська міська рада в Telegram, відбулася перестрілка між "кадирівцями" та представниками місцевої комендатури. Є загиблі серед окупантів та цивільного населення.

Зазначається, що інцидент стався 11 серпня.

"У тимчасово окупованому Урзуфі під Маріуполем сталася перестрілка за участю "кадирівців" та комендатури Урзуфа", - йдеться у повідомленні.

За інформацією мерії, внаслідок перестрілки загинули щонайменше чотири окупанти, також є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram, що поранення отримали щонайменше троє цивільних.

"За однією з версій, "кадирівець" напився і розстріляв цивільних та військових росії. Знаємо щонайменше про трьох цивільних, які отримали травми після перестрілки", - написав він.

Надвечір 12 серпня з Урзуфа нікого не випускали. Також селище було закрито на в'їзд.

Раніше повідомлялося, що російські агресори посилили перевірку цивільних мешканців у Маріуполі. У захопленому місті заарештували понад 10 тисяч цивільних. Місця їхнього утримання та подальша доля – невідомі.