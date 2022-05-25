Маріуполь "відкинуто в середньовіччя" - місцеві жителі

У Маріуполі загинуло 22 тисячі людей внаслідок тримісячних військових дій.
Про це в інтерв'ю CNN заявив радник мера міста Петро Андрющенко.
Він уточнив, що названа цифра ґрунтується на інформації від численних контактів, які він та інші чиновники мерії продовжують підтримувати з людьми, які перебувають у Маріуполі. При цьому Андрющенко впевнений, що реальна цифра може бути набагато вищою.
За словами радника, процес перепоховання загиблих ускладнений тим, що окупанти наполягають на доставці тіл у морг, а там вимагають від осіб, які їх привезли, підтвердити перед камерою причетність до вбивства українських військових.
Очевидці зазначають, що Маріуполь "відкинуто у середньовіччя".
Він уточнив, що названа цифра ґрунтується на інформації від численних контактів, які він та інші чиновники мерії продовжують підтримувати з людьми, які перебувають у Маріуполі. При цьому Андрющенко впевнений, що реальна цифра може бути набагато вищою.
За словами радника, процес перепоховання загиблих ускладнений тим, що окупанти наполягають на доставці тіл у морг, а там вимагають від осіб, які їх привезли, підтвердити перед камерою причетність до вбивства українських військових.
Очевидці зазначають, що Маріуполь "відкинуто у середньовіччя".
Радник мера наголосив, що місто перебуває в ізоляції та в ньому гуманітарна катастрофа.
Мешканці не можуть вільно пересуватися, оскільки для будь-якого пересування містом необхідні спеціальні перепустки, а система фільтрації не дозволяє їм виїхати.
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