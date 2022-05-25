Маріуполь "відкинуто в середньовіччя" - місцеві жителі

11:35 25 травня Киев, Украина

У Маріуполі загинуло 22 тисячі людей внаслідок тримісячних військових дій.

Про це в інтерв'ю CNN заявив радник мера міста Петро Андрющенко.



Він уточнив, що названа цифра ґрунтується на інформації від численних контактів, які він та інші чиновники мерії продовжують підтримувати з людьми, які перебувають у Маріуполі. При цьому Андрющенко впевнений, що реальна цифра може бути набагато вищою.



За словами радника, процес перепоховання загиблих ускладнений тим, що окупанти наполягають на доставці тіл у морг, а там вимагають від осіб, які їх привезли, підтвердити перед камерою причетність до вбивства українських військових.



Очевидці зазначають, що Маріуполь "відкинуто у середньовіччя".

"У місті абсолютно темно. Єдині вогні - від російських військ та російських патрулів. Усюди запах смерті та запах вогню", - зазначив Андрющенко.



Радник мера наголосив, що місто перебуває в ізоляції та в ньому гуманітарна катастрофа.



Мешканці не можуть вільно пересуватися, оскільки для будь-якого пересування містом необхідні спеціальні перепустки, а система фільтрації не дозволяє їм виїхати.