Маріуполь: невідомий увірвався в синагогу з сокирою

Єврейська громада в Маріуполі повідомила про прецедент, який стався вранці 28 липня. Невідомий увірвався в будівлю синагоги з сокирою. Охоронець перегородив шлях зловмиснику отримав поранення.
Зав'язалася бійка, охоронцю вдалося обеззброїти нападника, який був приблизно на 20 років молодше.
Також в громаді надали відео з камер спостереження, де видно, як молода людина нападає на охоронця.
Також в громаді надали відео з камер спостереження, де видно, як молода людина нападає на охоронця.
Сам зловмисник, тікаючи, встиг кинути в бік будівлі синагоги пакети і банки з фекаліями, піском і невідомою речовиною.
За словами рабина, поліція вже займається розслідуванням інциденту і пошуком злочинця.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі