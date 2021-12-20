Маріуполь: невідомий увірвався в синагогу з сокирою

17:44 28 липень Київ, Україна

Єврейська громада в Маріуполі повідомила про прецедент, який стався вранці 28 липня. Невідомий увірвався в будівлю синагоги з сокирою. Охоронець перегородив шлях зловмиснику отримав поранення.

. "28 липня 2020 года ... після ранкової молитви невідомий увірвався в будівлю синагоги з сокирою. Він напав на охоронця, який вийшов назустріч, і завдав йому кілька ударів сокирою ", - зазначив лідер єврейської громади Маріуполя рабин Менахем Мендл Коен.

Зав'язалася бійка, охоронцю вдалося обеззброїти нападника, який був приблизно на 20 років молодше.



Також в громаді надали відео з камер спостереження, де видно, як молода людина нападає на охоронця.

Сам зловмисник, тікаючи, встиг кинути в бік будівлі синагоги пакети і банки з фекаліями, піском і невідомою речовиною.



За словами рабина, поліція вже займається розслідуванням інциденту і пошуком злочинця.