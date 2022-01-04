Маріуполь: неадекватний чоловік з сокирою розгромив магазин

В один із супермаркетів АТБ в Маріуполі увірвався агресивний чоловік з сокирою і розгромив магазин, неабияк налякавши покупців.
Чоловік був нібито обурений тим, що хтось в магазині вдарив його дружину через захисну маску.
Про це повідомляє "Сайт города Мариуполя".
Найбільше від дій дебошира постраждали каси і полиці з сигаретами. Люди з переляку тікали від агресивного чоловіка з сокирою.
У пресслужбі поліції 0629 повідомили, що особу чоловіка встановлено на місці. Там зараз працює поліція. Факт буде внесений в ЄРДР, але за якою саме статтею, правоохоронці сказати поки не можуть.
Відео інциденту з'явилося в соціальних мережах.
Увага! На відео використовується нецензурна лексика.
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