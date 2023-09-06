Маріуполь: хворих виписують із лікарень, щоб вони вмирали вдома

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що у місті хворих людей виписують із лікарень, щоб вони вмирали вдома. За його словами, смертність у місті зростає.
За його даними, щотижня у місті вмирають близько 400 осіб. Це вдвічі більше, ніж було рік тому після початку окупації.
Андрющенко стверджує, що у місті працює лише одна реанімація – у лікарні №2. Інші лікарні закриті або не функціонують належним чином.
Він також каже, що у місті спостерігається нестача інсуліну та інших життєво важливих ліків.
Андрющенко стверджує, що у місті працює лише одна реанімація – у лікарні №2. Інші лікарні закриті або не функціонують належним чином.
Він також каже, що у місті спостерігається нестача інсуліну та інших життєво важливих ліків.
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