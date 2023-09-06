Маріуполь: хворих виписують із лікарень, щоб вони вмирали вдома

13:02 14 серпня Київ, Україна

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що у місті хворих людей виписують із лікарень, щоб вони вмирали вдома. За його словами, смертність у місті зростає.

"І дуже поширена практика - людям не дають помирати в лікарнях. Тобто їх тримають на чому завгодно, а потім, розуміючи, що ситуація не покращає, відправляють додому і люди помирають удома", - каже Андрющенко.

За його даними, щотижня у місті вмирають близько 400 осіб. Це вдвічі більше, ніж було рік тому після початку окупації.



Андрющенко стверджує, що у місті працює лише одна реанімація – у лікарні №2. Інші лікарні закриті або не функціонують належним чином.



Він також каже, що у місті спостерігається нестача інсуліну та інших життєво важливих ліків.