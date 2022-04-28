Малолітній викрадач: "УАЗ", "ВАЗ-2121" та "Folkswagen Transporter" за один день

13:33 30 листопада Київ, Україна

Про зникнення трьох автомобілів повідомили власники в Краснокутське відділення поліції Харківської області. Як стало відомо, викрадачем всіх трьох авто став неповнолітній житель Краснокутського району, в сім'ї якого не було автомобіля, але хлопцеві дуже хотілося навчитися водити.



Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.



За добу 14-річний житель Краснокутського району викрав три автомобілі - "УАЗ", "ВАЗ-2121" та "Folkswagen Transporter".



Повідомлення про зникнення транспортних засобів надійшли в Краснокутське відділення поліції 29 листопада. За адресами виїжджали слідчо-оперативна група і група реагування патрульної поліції, в ході слідчо-оперативних дій встановили особу зловмисника.



Як пояснив неповнолітній, він хотів повчитися їздити на авто, але не впорався з керуванням і тричі потрапив в Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.За добу 14-річний житель Краснокутського району викрав три автомобілі - "УАЗ", "ВАЗ-2121" та "Folkswagen Transporter".Повідомлення про зникнення транспортних засобів надійшли в Краснокутське відділення поліції 29 листопада. За адресами виїжджали слідчо-оперативна група і група реагування патрульної поліції, в ході слідчо-оперативних дій встановили особу зловмисника.Як пояснив неповнолітній, він хотів повчитися їздити на авто, але не впорався з керуванням і тричі потрапив в ДТП . Першим хлопець викрав "УАЗ", на якому відразу в'їхав в огорожу домоволодіння. Пересівши на "ВАЗ-2121", підліток зніс паркан сусіднього будинку і врізався в дерево. На "Folkswagen Transporter" хлопець зіткнувся з деревом.

Зараз транспортні засоби повернуті власникам.



Відомості про події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.