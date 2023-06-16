Маленька дитина постраждала на Херсонщині через обстріл російської армії

15:14 31 травня Київ, Україна

На Херсонщині постраждала маленька дитина через обстріл російською армією. Олександр Прокудін, голова обласної військової адміністрації, поділився цією інформацією 31 травня.



За його словами, вдень російська артилерія обстріляла селище Широка Балка, причому навмисно спрямувала удар по житловому будинку. Внаслідок обстрілу трирічна дитина отримала поранення.



Керівник ОВА пояснив, що уламки скла завдали дитині травми голови. Її швидко доставили до Херсона, де медики надають необхідну медичну допомогу.