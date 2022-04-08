Хлопчика, якого шукала вся Україна, знайшли мертвим

07:22 06 квітня Київ, Україна

Хлопчика Сашу, який біг разом зі своєю бабусею від окупації, знайшли мертвим під Києвом. Бабуся також загинула.

Про це у вівторок, 5 квітня, повідомила мати хлопчика на своїй сторінці у Instagram.



"Сьогодні ми знайшли тіло Сашеньки. Я дякую кожному, хто вірив, хто допомагав у пошуках, дякую кожному за ваші молитви та віру, дякую за підтримку. Завдяки вам мій синочок зустрівся зі мною. Сашенька, наш маленький янгол уже на небесах! Сьогодні його душа знайшла спокій", - написала жінка.



Нагадаємо, 10 березня чотирирічний Сашко, його бабуся та ще шість людей намагалися переправитися через річку Дніпро на човні з району Вишгороду, який був заблокований російськими загарбниками. У момент веслування човен перекинувся, Сашина бабуся потонула, а дитина в рятувальному жилеті впала у воду.