Махінація на охороні транспортних об'єктів: столичній громаді завдано збитків на 3,5 млн гривень

17:20 14 липня Київ, Україна

СБУ викрила мільйонні розкрадання на фінансуванні охорони транспортних об'єктів КП «Київпастранс» Київдержміськадміністрації (КМДА).

Про це повідомляє СБУ в середу, 14 липня.



Встановлено, що посадові особи комунального підприємства уклали договір з комерційною структурою на забезпечення фізичної охорони об'єктів пасажирських перевезень протягом 2019-2020 рр.

"Згідно з підписаним документом, представники фірми мали на меті спрямувати на відповідні посади кваліфікованих охоронців для цілодобового чергування. Однак співробітники СБУ задокументували фактичну відсутність охорони на декількох об'єктах транспортної інфраструктури, в тому числі трамвайних станціях і депо", - йдеться в повідомленні.

При цьому бюджетні гроші, які фірма отримала на виконання умов договору, були виведені в тінь.



Зараз керівник охоронної структури повідомлений про підозру за статтею про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.5 ст.191 КК України). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.



Також тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших причетних осіб.