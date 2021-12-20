Махінації з банківськими картами: затримані 75 осіб

В Одесі правоохоронні органи викрили групу шахраїв, масштаб обману склав 500 тисяч грівен. Цю інформацію повідомило Державне управління Національної поліції в середу, 15 липня.

Зловмисники діяли під виглядом працівників банківських установ, при цьому використовуючи SIP-телефонію. Вони здійснювали смс-розсилку і телефонні дзвінки потенційним жертвам під виглядом співробітників служби безпеки різних банківських установ. Вони входили в довіру до жертв і, таким чином, отримували дані про їх банківські картки, після чого за допомогою різних платіжних систем крали їхні кошти.Правоохоронці виявили метро знаходження Call-центру та провели там обшук. Як виявилося, в штабі шахраїв було 40 чоловік персоналу. В результаті обшуків були вилучені 12 системних блоків, монітори до них і гарнітуру, ноутбук, роутер, реєстратор, мобільні телефони, сім-карти і чорнові записи.За даним фактом порушено провадження у ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання про оголошення фігурантам підозри.