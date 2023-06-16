Махінації на суму 206 млн грн: викрито випадок масштабної корупції в АТ «Укрзалізниця»

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) розкрили новий випадок масштабної корупції в Укрзалізниці, пов'язаний із закупівлями газу на суму 206 млн гривень.
Основною корупційною схемою був базовий договір на закупівлю газу, до якого постійно прикріплювалися додаткові угоди.
Схема діяла з 2016 до 2020 року. Розслідування розпочалося у лютому 2020 року.
До кримінальної відповідальності зараз притягується майже кожен керівник філії Центр забезпечення виробництва АТ Укрзалізниця, який очолював підприємство з 2015 року і до цього дня – всього вісім осіб. Ця філія здійснює централізовані закупівлі для УЗ.
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