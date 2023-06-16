Махінації на суму 206 млн грн: викрито випадок масштабної корупції в АТ «Укрзалізниця»

11:22 13 червня Київ, Україна

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) розкрили новий випадок масштабної корупції в Укрзалізниці, пов'язаний із закупівлями газу на суму 206 млн гривень.

Основною корупційною схемою був базовий договір на закупівлю газу, до якого постійно прикріплювалися додаткові угоди.

"Цю схему співучасники злочину використали, щоб не проводити відкритих торгів та систематично купувати газ за завищеними цінами. Цінова різниця розподілялася між учасниками угоди", - йдеться у роз'ясненні антикорупціонерів.

Схема діяла з 2016 до 2020 року. Розслідування розпочалося у лютому 2020 року.



До кримінальної відповідальності зараз притягується майже кожен керівник філії Центр забезпечення виробництва АТ Укрзалізниця, який очолював підприємство з 2015 року і до цього дня – всього вісім осіб. Ця філія здійснює централізовані закупівлі для УЗ.