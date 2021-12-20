Львів'янина оштрафували на 17 тисяч гривень за відсутність документів

07:42 08 грудень Київ, Україна





Як зазначено в ухвалі суду, Павло Василишин перебував на вулиці на початку проспекту Чорновола, без документів, що засвідчують особу. У суді Павло своєї провини не визнав і впевнений, що носити такі документи із собою не зобов'язаний.



У пресслужбі патрульної поліції Львівщини розповіли деталі справи. До поліціянтів звернувся продавець-консультант магазину електроінструментів Dnipro-M і повідомив про конфлікт з покупцем, що відмовився надіти маску. Поліціянти склали на нього адмінматеріали за відсутність маски та документів. Галицький райсуд Львова визнав винним у порушенні карантину Павла Василишина, який перебував у центрі Львова без документів, що засвідчують особу, та оштрафував його на 17 000 грн.Як зазначено в ухвалі суду, Павло Василишин перебував на вулиці на початку проспекту Чорновола, без документів, що засвідчують особу. У суді Павло своєї провини не визнав і впевнений, що носити такі документи із собою не зобов'язаний.У пресслужбі патрульної поліції Львівщини розповіли деталі справи. До поліціянтів звернувся продавець-консультант магазину електроінструментів Dnipro-M і повідомив про конфлікт з покупцем, що відмовився надіти маску. Поліціянти склали на нього адмінматеріали за відсутність маски та документів.

Згідно з ухвалою уряду жителі "жовтих" або "червоних" карантинних зон не можуть перебувати на вулиці без документів. На момент складання адмінматеріалів, 3 листопада, Львівщина перебувала у "червоній" зоні карантину.



Ознайомившись із матеріалами справи, суддя Людмила Фролова визнала Павла Василишина винним у порушенні карантину та оштрафувала його на 17 тис. грн. Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку.