Львівський суд зняв з посади мера Чернігова

Яворівський районний суд Львова визнав мера Чернігова Владислава Атрошенка винним у скоєнні дій в умовах конфлікту інтересів та на рік позбавив його права обіймати посаду міського голови.
Про це повідомило джерело у правоохоронних органах.
Також суд оштрафував його на 6,8 тис. грн.
Атрошенку інкримінується ст.172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Відповідне рішення суд ухвалив на засіданні у середу, 7 грудня.
Про це повідомило джерело у правоохоронних органах.
Також суд оштрафував його на 6,8 тис. грн.
Атрошенку інкримінується ст.172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Відповідне рішення суд ухвалив на засіданні у середу, 7 грудня.
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