Львівський суд зняв з посади мера Чернігова

19:00 07 грудня Київ, Україна

Яворівський районний суд Львова визнав мера Чернігова Владислава Атрошенка винним у скоєнні дій в умовах конфлікту інтересів та на рік позбавив його права обіймати посаду міського голови.

Про це повідомило джерело у правоохоронних органах.

Також суд оштрафував його на 6,8 тис. грн.

Атрошенку інкримінується ст.172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відповідне рішення суд ухвалив на засіданні у середу, 7 грудня.