Львівська школярка загинула, роблячи селфі на товарному поїзді

06:59 15 грудня Київ, Україна





Львові школярка загинула при спробі зробити селфі на вагоні потяга.

В ГУ Нацполіції у Львівській області повідомили, що вночі 14 грудня машиніст поїзда на території товарного парку залізничної станції "Підзамче" виявив підлітка без ознак життя.

На місце були викликані співробітники поліції і швидкої допомоги, після огляду тіла медики назвали попередню причину загибелі підлітка - ураження електричним струмом, в свою чергу, правоохоронці встановили, що загибла - 15-річна мешканка Львова, про зникнення якої батьки повідомили напередодні. За їхніми словами, дочка пішла з дому ввечері 13 грудня і не повернулася.



Попередньо встановлено, що ураження струмом дівчина отримала під час того, як робила селфі на товарному вагоні і торкнулася лінії електропередач.



За фактом загибелі підлітка розпочато кримінальне провадження ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".